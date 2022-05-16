Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu - Son Dakika
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Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu

16.05.2022 10:05

Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud, ülkede cumhurbaşkanlığına 2. kez seçilen ilk isim oldu.

Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud, ülkede cumhurbaşkanlığına 2. kez seçilen ilk isim oldu.

Başkent Mogadişu'daki seçimin 3. turunda, mevcut cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eski cumhurbaşkanlarından Hasan Şeyh Mahmud yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Mahmud, son turda oyların 214'ünü alırken, Fermacu 110 oyda kaldı.

İkinci turda yarışan 4 isimden biri olan Puntland Eyaleti Başkanı Abdulkadir Dani, seçimden önce Mahmud'a desteğini açıkladı.

Somali'de 2012-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevi yapan Mahmud, ülkede ikinci kez bu göreve gelen ilk isim oldu.

Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, bugün yemin ederek görevine başlaması planlanıyor.

Hasan Şeyh Mahmud kimdir?

Lisans eğitimini teknoloji alanında Somali Ulusal Üniversitesi'nde alan ve yüksek lisansını Hindistan'da yapan Mahmud, daha sonra ABD'nin Doğu Mennonite Üniversitesi'nde ara buluculuk gibi çeşitli alanlarda eğitim aldı.

Evli ve iki dil bilen Mahmud, 1990'lı yıllarda Birleşmiş Milletler'de görev aldı ve 2008 yılında SomaliTelecom'un üst yöneticiliğini üstlendi.

Mahmud, siyasete girdiği 2011 yılına kadar çeşitli kurumlarda araştırmacı ve yönetici olarak çalışmayı sürdürdü.

Somali'nin en büyük partilerinden muhafazakar Barış ve Kalkınma Birliği Partisinin lideri Mahmud, eğitimci ve sivil toplumcu kimliğiyle tanınıyor.

İlk kez 2012 yılında Somali milletvekili olan 66 yaşındaki Mahmud, aynı seçimde cumhurbaşkanı adayı oldu ve kazandı.

Time dergisinin 2013'te en etkili 100 isim arasında gösterdiği Mahmud, Fermacu'nun görev süresinin uzatılmasına ve koltukta kalmasına karşı çıkan isimlerden biriydi.Mahmud, görevde kaldığı 2012-2017 yılları arasına Türkiye'yi defalarca ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin en büyük kabilelerinden Haviye'ye mensup.

Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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