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Somali'nin başkentinde tüm gösteriler yasaklandı - Son Dakika

Somali'nin başkentinde tüm gösteriler yasaklandı

12.01.2022 11:50
Somali'nin başkentinde tüm gösteriler yasaklandı

Somali'de muhalefet partilerin Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı protesto hazırlığı yaptığı sırada tüm gösteriler yasaklandığı açıklandı.

Somali'de muhalefet partilerin Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı protesto hazırlığı yaptığı sırada tüm gösteriler yasaklandığı açıklandı.

Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Filish, başkent Mogadişu'nun daha fazla zorlukla başa çıkamayacağını belirterek, planlanan protestolara izin verilmeyeceğini söyledi.

Ülkenin seçim dönemine girdiğini hatırlatan Filish, tüm siyasetçilerin protesto düzenlemekten uzak durmasını istedi.

Mogadişu merkezli Hiraal Enstitüsü Başkanı Hüseyin Moalim, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gösteri yasağının halkın anayasal hakkının ihlali olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Fermacu'yu ülkede olağan dışı her şeyi normalleştirmeye çalışmakla suçladı.

Muhalefet partileri, Başbakan Hüseyin Roble'yi görevden alarak darbe girişiminde bulunmakla suçladıkları Cumhurbaşkanı Fermacu'ya karşı yarın gösterilere başlamayı planlıyordu.

Somali'de siyasi kriz

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 2021 başında yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı ertelediğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık 2021'de açığa almıştı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu tarafından yetkileri askıya alınan Başbakan Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu ise bu adımı "darbe girişimi" olarak değerlendirerek kınamıştı.

Roble ve eyalet başkanları, 10 Ocak'ta meclis seçimlerinin 25 Şubat'a kadar tamamlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

2004'te oluşturulan meclis sistemi, ülkenin 4 büyük kabilesi ve küçük kabilelerin temsil edildiği "4,5 sistemine" göre yönetiliyor. Kabile yapısına uygun sistemle yönetilen ülkede, 4 büyük kabile eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

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cumhurbaşkanı, Muhalefet, Protesto, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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