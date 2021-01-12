Somali Parlamentosunda kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak - Son Dakika

Somali Parlamentosunda kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak

12.01.2021 15:41
Somali Parlamentosunda kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak, System.String[]

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kadın milletvekili ve aktivistlere, Parlamentoda kadınlar için yüzde 30 kota ayrılması güvencesi verdi.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kadın milletvekili ve aktivistlere, Parlamentoda kadınlar için yüzde 30 kota ayrılması güvencesi verdi.

Roble'nin kadın temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası Twitter'den açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Mualimu, "Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Somali Federal Hükümeti'nin gelecek seçimler için Somali Parlamentosunun her iki kanadında da kadınlara yüzde 30 kota sağlamaya kararlı olduğuna dair güvence verdi." ifadesini kullandı.

Kadın hakları savunucularının uzun süredir talep ettiği yüzde 30 kadın kotasının uygulanması halinde Parlamentodaki sandalyelerinin neredeyse üçte biri gelecek seçimle kadın milletvekillerine geçecek.

Kadın milletvekilleri, 9 Ocak'ta Başbakan Roble'nin seçimlerin zamanında yapılacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirmiş, bazı kadın milletvekilleri ise seçimlerin 8 Şubat'ta tamamlanmasının zor olacağına dikkati çekmişti.

Kadın milletvekilleri, şu anda Somali Parlamentosunun alt ve üst kanadındaki 329 sandalyenin yüzde 24'ünü elinde tutuyor.

Seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri peş peşe yapılıyor. Parlamentonun, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor. Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında Meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Muhammed Hüseyin, Milletvekili, Parlamento, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali Parlamentosunda kadınlara yüzde 30 kota ayrılacak - Son Dakika


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