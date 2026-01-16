Somaspor Fethiyespor Maçına Hazır

Manisa'nın Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi Somaspor, 17 Ocak Cumartesi günü kendi evinde karşılaşacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı.

İkinci devreye Güzide Gebzespor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanla başlayan Somaspor, Teknik Direktör Cafer Elek yönetimindeki ikinci karşılaşması olan Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 19. hafta karşılaşması öncesinde Somaspor 12 puanla 16'ncı sırada, Fethiyespor ise 15 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Her iki takım içinde son derece önemli olan karşılaşmadan her iki takımda galibiyetle ayrılmak için var güçleriyle mücadele edecek. - MANİSA