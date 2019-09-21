Son Dakika Haberleri: Somaspor-muğlaspor: 0-3
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Somaspor-muğlaspor: 0-3

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Alican Uz (xx), Batuhan Bııyıklı (xx)SOMASPOR: Ömer (x) - Erkul (xx), Melih (x), Muhsin (x), Oğuzhan (xx), Muammer (x) (Dk. 60 Bedirhan x), Yasin (x), Mustafa (x) (Dk. 57 Burak x), Yusufcan (x), Hayri (x) (Dk.

Somaspor-muğlaspor: 0-3, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Alican Uz (xx), Batuhan Bııyıklı (xx)

SOMASPOR: Ömer (x) - Erkul (xx), Melih (x), Muhsin (x), Oğuzhan (xx), Muammer (x) (Dk. 60 Bedirhan x), Yasin (x), Mustafa (x) (Dk. 57 Burak x), Yusufcan (x), Hayri (x) (Dk. 78 Ali Akkuş), Mehmet (x)

MUĞLASPOR: Yunus (xxx) - Çağlayan (xxx), Mustafa (xx), Samican (xxx), Adem (xxx), Savaş (xx) (Dk. 76 Mahmut xx), Anıl (xxx) (Dk. 62 Ahmet x), Batuhan (xxx), Muhammed (xxx), Ramazan (xxx) (Dk. 67 Rıdvan x), Murat (xx)

GOLLER: Dk. 13, Dk. 60 Ramazan, Dk. 28 (P) Murat (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Muhsin, Bedirhan (Somaspor), Adem, Mustafa (Muğlaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturan Somaspor evinde Muğlaspor'a 3-0 yenilerek hem ilk mağlubiyetini aldı hem de ilk sırayı kaybetti.

Maça hızlı başlayan Muğlaspor 13'üncü dakikada Ramazan'la perdeyi açtı. Murat 28'inci dakikada tabelayı 2-0 yaptı. Maçta son sözü 60'ıncı dakikada penaltıdan Ramazan söyledi.

Bu sonuçla Somaspor 9 puanda kalırken, Muğlaspor ise ilk galibiyetini elde ederek puanını 5'e çıkardı.

- Soma

Mustafa Kemal Atatürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
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