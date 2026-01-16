Sömestir Tatilinde Trafik Güvenliği Uyarısı

(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin olarak, "Tatil dönemlerinde trafik yoğunluğunun artması ve kış şartlarının etkili olması kazaları da beraberinde getiriyor. Sömestir tatilinde seyahat edecek vatandaşlarımız, yola çıkmadan önce araçlarının bakımını mutlaka yaptırmalı, kış lastiği kullanımını ihmal etmemeli. Aşırı hızdan kaçınılmalı, trafik kurallarına eksiksiz şekilde uyulmalı" uyarısında bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 18 milyondan fazla öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen için yarıyıl tatili başlıyor. İki hafta sürecek bu dönem, aileler için önemli bir fırsat. Ancak tatil dönemlerinde trafik yoğunluğunun artması ve kış şartlarının etkili olması kazaları da beraberinde getiriyor. Sömestir tatilinde seyahat edecek vatandaşlarımız, yola çıkmadan önce araçlarının bakımını mutlaka yaptırmalı, kış lastiği kullanımını ihmal etmemeli. Aşırı hızdan kaçınılmalı, trafik kurallarına eksiksiz şekilde uyulmalı" ifadesini kullandı. Palandöken, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sömestir tatilini içine alan 2025 Ocak ayında ülke genelinde 50 bin 626 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 27 bin 747 vatandaşımız yaralanırken, 190 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. En fazla kazanın aşırı hızdan kaynaklanması, sürücülerin trafik kurallarına uymasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan kar, sis ve buzlanmanın etkili olduğu bu dönemde kış lastiği kullanımı ve zincir bulundurulması da ihmal edilmemeli. Yetkililerin de yarıyıl tatili süresince artan trafik yoğunluğunu dikkate alarak denetimleri sıklaştırması gerekiyor.

Sömestir tatili, acı haberlerle değil, güzel anılarla hatırlanmalı. Eğitim öğretim yılının bir dönemini geride bırakan tüm öğrencilerimizi ve fedakarca emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gelişimi yalnızca karne notlarıyla ölçülemez. Özellikle küçük yaş gruplarındaki öğrencilerimiz, gösterdikleri çaba için küçük sürprizlerle motive edilmelidir. Yarıyıl tatili süresince çocuklarımız; ders temposu nedeniyle erteledikleri ilgi alanlarına yönelmeli, sosyal etkinliklere katılmalı, aileleri ve arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirerek hem dinlenmeli hem de kendilerini geliştirmelidir. Ayrıca yaşadıkları şehirlerin kültürel ve tarihi değerlerini tanımaları da tatili daha verimli kılacaktır."