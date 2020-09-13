Somon balığında hedef üretimi yüzde 100 arttırmak

Malatya'da ihraç olmaya başlayan Somon Balığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün hedefinin üretimi yüzde 100 arttırmak olduğu bildirildi.

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü başta olmak üzere ağ kafeslerde ve karada havuzlarda Alabalık üretimi her geçen gün artıyor. 2019 yılında yetiştiricilik yolu ile elde edilen yaklaşık 2 bin 500 ton Alabalık üretiminin yanında 2019 yılında Somon balığı üretimine başlanıldı. Alabalıklar 1.5 kilogram ile 2.5 kilograma kadar büyütülerek Somon haline geliyor.

Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor

Son yıllarda başta Rusya ve Japonya olmak üzere dış pazar taleplerin artması ile birlikte Malatya'da Somon yetiştiriciliğine 2019 yılında başlanıldı. 2019 yılında bin ton Somon balığı üretildi. Üretilen yaklaşık bin ton Somon balığı taze olarak Rusya ya ihraç edildi. Somon balığı üretimi ve ihracatını önümüzdeki yıllarda 2 bin tona çıkarmak için gerekli planlamalar yapıldı. Bu konuda diğer üreticileri de Somon balığı yetiştiriciliğine yönlendirme adına gerekli eğitimler ve çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Somon üretimi artarak devam edecek. Malatya'da Somon üretiminin artarak devam ettiği ve özellikle bin ton olan Somon balığı üretiminin 2 bin tona çıkarılması için çaba gösteriliyor.

Yavru Balık üretimi de geliştirilecek

Bu arada, balık yetiştiriciliğinin olmazsa olmazlarından yavru balık üretimini de Malatya'da geliştirmek ve hatta yavru üretim merkezi haline getirmek için özellikle Doğanşehir İlçesi Sürgü bölgesinde kooperatifleşme şeklinde çalışmalar devam ediyor. Kendi ihtiyacı ve çevre illerdeki ihtiyacı karşılamak adına yavru yetiştiriciliğinin çok büyük bir önem arz ettiği vurgulandı.

Şu an yetiştiriciliğin en büyük sorunlarından birinin yavru temini olduğuna dikkat çekildi. Bu eksikliği giderme adına yavru yetiştiriciliği çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüldüğüne parmak basındı.

Yavru temininde ilerleme kaydedilmesi durumunda, Balıkçılara ekonomik açıdan da çok büyük bir artı getireceği kaydedildi. - MALATYA