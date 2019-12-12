"Son 3 haftadır kazanarak kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Son 3 haftadır kazanarak kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika

"Son 3 haftadır kazanarak kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz"

6 saat önce

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son 3 haftadır kazanarak kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son 3 haftadır kazanarak kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz. Bu seriyi daha da devam ettirmek istiyoruz. Hafta sonunda oynayacağımız müsabakada puan ve puanlar almak için Trabzon'a gideceğiz" dedi.

Yeşil siyahlı ekip Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman önce basın toplantısı düzenleyerek karşılaşmayı hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Özdilek, Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini ifade etti. Trabzon deplasmanından döndükten sonra zorluk karşılaşmaların kendilerini beklediklerini belirten Mehmet Özdilek, "İlk devrenin son 3 maçı deplasmanda Trabzon'da oynayacağız, geleceğiz kupa peşine Alanyaspor ile, Ankara gücü maçıyla ilk devreyi bitireceğiz. Her maça tek tek bakıyoruz, yine oynama alışkanlığı, iyi futbol alışkanlığı olan bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız Trabzonspor'a karşı. Kendi evinde seyircisi ile birlikte bütünleşen güçlü bir takım bizim bulunduğumuz süreçte zaten geldiğimizden beri gerçekten o anlamda kendimizi geliştirerek ve bunu skorlarla bütünleştirerek devam eden bir yönümüz var. Amacımız yine hafta sonunda oynayacağımız müsabakada puan ve puanlar almak için Trabzon'a gideceğiz" dedi.

"DEPLASMANDA İYİ BİR ÇİZGİMİZ VAR"

3 haftadır kazanarak yollarına devam ettiklerini puan ve puanlar kazandıklarını vurgulayan Mehmet Özdilek, bu seriyi devam ettirmek istediklerini söyleyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hep söylüyorum her maça, her rakibe o saygıyı gösteriyoruz. İçeride veya dışarıda olması çok önemli değil, önemli olan bizim anlayışımız. Deplasmanda iyi bir çizgimiz var bunu devam ettirmek istiyoruz. Son 3 haftadır kazanarak kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz. Bu seriyi daha da devam ettirmek istiyoruz. Şuanda takımın moral ve motivasyonun yüksek olduğu bir süreçte çalışıyoruz. Rakipten çok yine bizim yapacaklarımız belirleyici unsurlar olacak. Ama şunu biliyoruz rakip gerçekten pozitif futbol oynamaya çalışan futbolun özellikle sahada her şeyini yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Tabi ki güçlü olduğu yanları var zafiyet gösterdiği yanları var. Bizde bunlardan yararlanmaya çalışacağız önlemlerimizi ve planımızı buna göre yapıyoruz."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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