Son dakika: 12. Rekabet Kongresi - Son Dakika

Son dakika: 12. Rekabet Kongresi

25.11.2020 12:53
Son dakika: 12. Rekabet Kongresi, System.String[]

Son dakika haber... Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, dijitalleşmeye yatırım yapan firmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha dirençli, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir çözüm önerilerinin öncüsü olduğunu belirterek, "Yeni dijital teknolojileri...

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, dijitalleşmeye yatırım yapan firmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha dirençli, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir çözüm önerilerinin öncüsü olduğunu belirterek, "Yeni dijital teknolojileri daha etkin kullanmak şirketler için verimliliğin, maliyet kontrolünün ve başarının anahtarı oldu." dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) desteğiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen Rekabet Kongresi devam ediyor.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Erdem, kongrenin ikinci gününde yaptığı açılış konuşmasında, sürdürülebilirliğin; gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabilmek ve kaynakları geri dönüşü olmaksızın tüketmeden, insani değerleri yitirmeden, toplumları geliştirerek bırakılabilecek bir miras olduğunu ifade etti.

Erdem, sürdürülebilirlik denilince akla ilk çevrenin geldiğini ve sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları da kapsayan bütünsel bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Bir başka deyişle, sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişimdir." dedi.

Pandeminin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki olumsuz etkilerine de tanık olunduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının özel sektör üzerindeki etkilerini ele alan, TÜSİAD, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye iş birliğinde bir rapor yayımlandı. 'Kovid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri' isimli bu araştırmanın sonuçları bize bir kez daha gösterdi ki kadınlar, pandemi sürecinde erkeklerden daha olumsuz etkilendi. Pandemi süreci iş gücü piyasasında var olan eşitsizlikleri de derinleştirdi. TÜİK iş gücü istatistikleri de bunun sonuçlarını gösteriyor. Haziran 2020'de istihdamdaki kadın sayısı 8 milyon 312 bin... Geçen yılın aynı döneminde 9 milyon 107 bin olan kadın istihdamına kıyasla 795 bin kişilik bir kayıp var."

"Yeni dijital teknolojileri daha etkin kullanmak şirketler için başarının anahtarı"

Emine Erdem, kadına eşit hakların sağlanmadığı hiçbir ülke ve hiçbir ekonominin sürdürülebilir kalkınma potansiyeline erişemeyeceğini, sürdürülebilir kalkınmanın ancak ve ancak kadınların güçlenmesi, ekonomiye aktif ve eşit katılım ile mümkün olduğunu vurguladı.

Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji zaten son yıllarda iş dünyasının tüm süreçlerini değiştiriyordu ama yaşadığımız küresel salgın krizi bu süreci daha da hızlandırdı, ona ivme kattı. Sürekli değişen, dijitalleşen iş dünyasında her gün bizlerin de iş yapış şekilleri değişiyor. Dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar bu süreçte daha dirençli oldular, daha rekabetçi oldular, daha sürdürülebilir çözüm önerilerinin öncüsü oldular. Yeni dijital teknolojileri daha etkin kullanmak şirketler için verimliliğin, maliyet kontrolünün ve başarının anahtarı oldu.

Sürdürülebilirlik ortaya çıktığı ilk zamanlarda genellikle kamu sektörünün görevi olarak görünmekteydi ancak artık vatandaş ve tüketici olarak bireylerin, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan, aynı zamanda bu alanlardaki küresel ve yerel sorunlardan etkilenen iş dünyasının, hak talepleri ile güçlenen sivil toplum örgütlerinin öncelikli görevidir."

"Krizlerin kadın istihdamı üzerinde farklı etkilerini görmek mümkün"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar da kongre kapsamında düzenlenen "Ekonominin ve İş Dünyasının Sürdürülebilirliği" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, krizlerin kadın istihdamı üzerinde farklı etkilerini görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Savaşlarda ve ekonomik krizlerde kadınların iş gücü piyasasından kimi zaman çekilirken kimi zaman da kadın istihdamının "ucuz iş gücü" altında kayıt dışılıkta arttığını vurgulayan Aktar, "Bunun krizin bulunduğu dönemde negatif ama kriz sonrasında çalışma hayatına bir şekilde girmiş kadınlar üzerinde bir pozitif etki yarattığını görmekteyiz." dedi.

Kovid-19'un sağlık ve ekonomik krizin yaşandığı bir alan yarattığına işaret eden Aktar, "Ekonomik krizi dengelemeye çalışırken sağlıktan ödün vermeniz gerekiyor, sağlık krizi ile de bir düzenleme yapmanız gerektiğinde ekonomiden ödün vermeniz gerekiyor. İkisini ayı dengede götürmenin çok zor olduğu bir yapı." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu, TÜRKONFED, Yatırım, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: 12. Rekabet Kongresi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye? Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?         
10:51
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır         
10:47
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:36:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: 12. Rekabet Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei