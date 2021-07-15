15 Temmuz şehitleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Programı'nda dualarla anıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı nedeniyle Beştepe Millet Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitlerin ruhları için hatim indirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu da ilahiler seslendirdi.

Şehitler için okunan hatimlerin duasını yapan Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ya Rab, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milletimizin hürriyet ve iradesini tehdit eden bir ihanet karşısında hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle. Bütün şehitlerimizi cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Onları Bedir şehitleriyle Uhud şehitleriyle ve Çanakkale şehitleriyle Hz Hamza efendimizle birlikte haşreyle Allah'ım."

Doğan, "Allah'ım her birine minnet borçlu olduğumuz 15 Temmuz şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına güzel bir sabır ve büyük bir ecir ihsan eyle. Şehitlerimizin kabirlerini pür nur, makamlarını ali eyle Allah'ım. ya Rab, gazilerimizi dünya ve ahirette nimetlerinle müşerref eyle. Sağlık ve huzurla uzun ömür ihsan eyle." şeklinde dua etti.

Programa, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.