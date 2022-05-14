2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI - Son Dakika
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2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

14.05.2022 10:01

ADANA'da, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Fırat'ın (30), 2 bin lira borçlu olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Umut Can Gültekin (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ADANA'da, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Fırat'ın (30), 2 bin lira borçlu olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Umut Can Gültekin (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş (21) ve C.M. (20), mahalledeki metruk binada saklanırken yakalandı.

Olay, 11 Mayıs günü saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat, iddiaya göre, borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can Gültekin ile buluştu. Fırat, parayı vermeyince Gültekin ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gültekin, belinden çıkardığı tabancayla Fırat'ı göğsü ve bacağından yaraladı. Fırat, kanlar içinde yere yığılırken, Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş ve C.M. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Fırat, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tellidere Mahallesi'ndeki metruk binada saklandıkları belirlenen şüpheliler, cinayette kullanılan tabancayla yakalandı.

2 BİN LİRA ALACAĞI VARMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can Gültekin, ifadesinde, Yalçın Fırat'tan 2 bin lira alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gültekin ile Mehmet Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, METRUK BİNADA SAKLANIRKEN YAKALANDI - Son Dakika


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