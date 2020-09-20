Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kızlarda birinciliği Ukraynalı Anhelina Khmil-Tetianan Lazarenko ikilisi kazandı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'ndaki organizasyonda bugünkü yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan iki Ukrayna ekibi finalde birbirlerinin rakibi oldu.

Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko ikilisi, finalde karşılaştıkları Anna Chechelnytska-Daria Romaniuk ikilisini 21-18 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenerek birinciliği elde etti.

Üçüncülük maçında ise İsviçreli Anouk Kressler-Lea Toschini ikilisi, İtalyan Aurora Mattavelli ile Margherita Tega'yı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncülüğe ulaştı.

Organizasyon erkeklerdeki final mücadelesiyle tamamlanacak.