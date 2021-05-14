Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
14.05.2021 10:44
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya alınmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından İstanbul'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağı öğrenilirken; UEFA Avrupa Süper Kupa finalinin de 2021'de Türkiye'de olacağı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.
KUPA FİNALİ DE İSTANBUL'DA
Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı. İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
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