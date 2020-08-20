Son dakika 3. sayfa: Çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ağustos ayı içerisinde 'Huzur' operasyonu düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur" operasyonu düzenlendi. Ağustos ayında yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs, 8 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 7,63 gr esrar maddesi, 0.42 gram Bonzai maddesi, 78 adet kök kenevir maddesi, 0.30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 18 şahsa alkol alıp çevreye rahatsızlık vermekten, 5 şahsa gürültü yaparak rahatsızlık vermekten, 4 şahsa ise kuru sıkı tabanca taşımaktan dolayı toplam 27 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. - ZONGULDAK