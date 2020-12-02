Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
02.12.2020 13:13
Son dakika haber... Çanakkale'nin Çan ilçesinde odun taşımak için gittiği ormanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde odun taşımak için gittiği ormanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Derenti köyünde odun taşımak amaçlı ormanlık alana giden 59 yaşındaki Ali Beğtaş sevk ve idaresindeki fiat marka traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk babası sürücü Ali Beğtaş hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE
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