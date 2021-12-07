Son dakika 3. sayfa: Erzurum polisi asayiş uygulamalarında 36 olayı aydınlattı - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kasım ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 36 olay aydınlatıldı, yakalanan 48 şüpheliden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet, 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununa muhalefet, kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma satma, parada sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlarına yönelik tespit edilen 36 olayda 48 şahsa adli işlem yapıldı, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs ise tutuklandı.

Bahse konu olaylarda, 2 bin 827 paket kaçak sigara, 619 bin 600 adet içi boş makaron, 2 bin 520 adet içi dolu makaron, 107 adet kaçak kopyalanmış cep telefonu, 3 adet telefon kopyalama cihazı, 44 adet cinsel içerikli ürün, 196 adet tıbbi ilaç, 130 adet parfüm, 53 kutu kan sulandırıcı ilaç, 2 adet sahte 100 TL,1 adet reçete, 1 adet kanser ilacı, 1 adet tabanca, 97 adet fişek ele geçirildi. - ERZURUM