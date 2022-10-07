Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü

07.10.2022 13:27

Gaziantep'te iki aylık erkek bebek, annesiyle bulunduğu evde bıçaklanarak öldürüldü. Yaşanan korkunç olayda anne de yaralanırken, cenaze evden çıkarıldığı sırada ayakta durmakta güçlük çeken baba göz yaşlarına hakim olamadı.

Gaziantep'te baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğunu belirledi. Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

BABA AYAKTA DURAMADI

Evde öldürülen bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları göz yaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Şekeroğlu, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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