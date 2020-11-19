Son dakika 3. sayfa: Isparta'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Isparta'da kaçak tütün operasyonu

19.11.2020 16:39
Son dakika 3. sayfa: Isparta'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte kaçak tütün ve tütün mamulü ürünlerinin satışını önlemek amacıyla çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, 12 Kasım günü şüphelendikleri 2 araç ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, bin 232 paket (24 bin 640 dal) doldurulmuş makaron, 7 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 10 kilogram açık tütün, 8 kutu (bin 600 dal) boş makaron ele geçirildi. Ayrıca iş yerinin TAPDK belgesi bulunmadığından 443 paket (88 bin 600 dal) boş makaron, 83 paket (100 ve 200 gramlık) tütün, 20 paket 1 kilogramlık tütün ve 42 kilogram açık tütüne el konuldu. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlar kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

Son dakika 3. sayfa: Isparta'da kaçak tütün operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Isparta, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Isparta'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti
Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur         
16:40
Araç sahiplerine müjde! Motorine 2 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine müjde! Motorine 2 kuruş indirim geldi         
16:19
Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu         
15:47
Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı         
15:32
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL         
14:53
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti         
14:26
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti         
14:02
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı         
13:50
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi         
13:13
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 16:49:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Isparta'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei