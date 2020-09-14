Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan engellilere büyük destek - Son Dakika

Samsun'da jandarma ekipleri yaptıkları tekerlekli sandalye bağışları ile ihtiyaç sahibi fiziksel engellilere büyük destek verdi.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesine yapılan tekerlekli sandalye bağışı sonrasında 22 adet sandalyenin dağıtımı gerçekleştirildi. Jandarma yaptığı bu bağışla ihtiyaç sahibi fiziksel engellilerin yüzünü güldürdü.

Komutanlığa daha önce bir ziyarette bulunduğunu ve engelliler adına yapılan çalışmaları hayranlıkla takip ettiğini belirten Derneğin Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı bağışla duyarlılığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Hayriye Hakyemezoğlu, "Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı bugüne kadar bize 22 adet tekerlekli sandalye bağışı yaptı. En son 2 tanesini de sahiplerine ulaştırdım. Ben bu bağışlarından ötürü İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Hakan Akçay ve ekibine teşekkür ediyorum. Daha önce bir ziyarette de bulundum. Giderken 'acaba bize uygun mu' diye düşünüyordum. Ama gördüm ki birinci kata engelli asansörü yapılmış. Lavaboları engellilere uygun olarak düzenlenmiş. Örnek bir çalışma olmuş" dedi. - SAMSUN