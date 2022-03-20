Son dakika 3. sayfa: Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

20.03.2022 00:58
Son dakika 3. sayfa: Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop geçidinde gelen kazada acı detay ortaya çıktı.

Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop geçidinde gelen kazada acı detay ortaya çıktı. Ölen 3 kişinden birisinin kendi kına çekimleri için yola çıkan gelin Zeliha Balamur olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Yeşilli ve Ömerli karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında kendi kına çekimleri için yola çıkan gelin Zeliha Balamur da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ailesi ile birlikte Mardin'in Artuklu ilçesinden Ömerli ilçesine giden ve kına çekimleri yapılacak olan Zeliha, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olduğu kaydedildi. - MARDİN

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Yeşilli, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti - Son Dakika
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