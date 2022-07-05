Trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet görüntüleri yürek burktu - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet görüntüleri yürek burktu

05.07.2022 12:34

Trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet görüntüleri yürek burktu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletiyle habere gittiği sırada otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet törenindeki mutluluğu yürek burktu.

Trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet görüntüleri yürek burktu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletiyle habere gittiği sırada otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet törenindeki mutluluğu yürek burktu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yerel bir ajansta muhabirlik yapan Hamza Yüksel (25), 21 AAF 822 plakalı motosikletiyle habere giderken, M.E.'nin sürücüsü olduğu 38 BY 865 plakalı aracın altında kaldı. Yaklaşık 200 metre aracın altında sürüklenen Yüksel ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Hamza Yüksel'in başarılı bir öğrenci olduğu ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü 3 yılda bitirdiği öğrenilirken, Yüksel'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı. aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi olan Hamza Yüksel'in mezuniyet törenindeki mutluğu görenlerin yüreğini burktu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet görüntüleri yürek burktu - Son Dakika

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