Son dakika haber! Pamuk yığını alev alev yandı

Son dakika haber: Pamuk yığını alev alev yandı Şanlıurfa'da alev alan pamuk yığını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pamuk yığını alev alev yandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alev alan pamuk yığını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ambartepe kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre ateşle oynayan çocuklar, Ahmet Alkan'a ait pamuk yığınının yanmasına neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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