Son dakika 3. sayfa: Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı yakalattı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı yakalattı

Son dakika haberleri... - Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı yakalattı Dolandırıcıların tuzağına düşmedi, dolandırıcıları yakalattı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde telefon ile dolandırılmak istenen şahıs tuzağa düşmeyerek polisle işbirliği yapıp dolandırıcıyı yakalattı.

- Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı yakalattı

Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Dolandırıcıların tuzağına düşmedi, dolandırıcıları yakalattı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde telefon ile dolandırılmak istenen şahıs tuzağa düşmeyerek polisle işbirliği yapıp dolandırıcıyı yakalattı. Telefonla aranan Emin Öztürk'ün bankadan parasını ve altınını isteyen, kendini Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli olarak tanıtan şahıs ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dolandırıcılar Emin Öztürk isimli bir şahsı ev telefonundan arayarak parasının ve altınının olup olmadığını sordu. Kendini polis olarak tanıtan şahıstan şüphelenen Emin Öztürk, bankada parasının ve altınlarının olduğunu söyledi. Telefondaki şahıs ise banka kasasındaki altınlarının FETÖ'cüler tarafından daha düşük ayarlı altınlarla değişitirildiği ve o altınları alarak analiz edeceklerini ve geri yerine koyacaklarını söyledi. Bankadan parasını ve altınlarını çekmesini söyleyen dolandırıcıları tuzağa çeken Emin Öztürk'e dolandırılcılar telefonunu kapatmamasını söyledi. Emin Öztürk cep telefonuyla polisi arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri eve gelerek gizlendi ve Emin Öztürk telefondaki şahsa bankadan altınları, parayı çektiğini söyledi. Kendini polis olarak tanıtan şahıs Öztürk'ün evine geldi ve altınlar ile paranın olduğu poşeti aldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evin diğer odalarından çıkarak dolandırıcı şahsı suç üstü yakaladı.

İ.K. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, vatandaş-polis işbirliği bir dolandırıcının yakalanmasını sağladı. Emniyet sorgusunun ardından adli mercilere çıkartılan İ.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emin Öztürk, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı yakalattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
22:47
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
18:01
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
17:31
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 23:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]