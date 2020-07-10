Son dakika 3. sayfa: Şehit eşinin üniforması ile törene katıldı

Son dakika haberi: Şehit eşinin üniforması ile törene katıldı Şehit oğlu babasını üniforması ile uğurladı Tekirdağlı şehit için ilk tören valilik önünde düzenlendi Sakarya'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Tekirdağlı şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ Valiliği...

Şehit eşinin üniforması ile törene katıldı Şehit oğlu babasını üniforması ile uğurladı Tekirdağlı şehit için ilk tören valilik önünde düzenlendi TEKİRDAĞ - Sakarya'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Tekirdağlı şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ Valiliği önünde düzenlendi. Tekirdağ Eski Valilik Meydanı'nda düzenlenen törene Tekirdağ protokolü, askeri yetkililer ve şehit Akgöz'ün ailesi ile yakınları katıldı. Şehit Halil Tuna Akgöz'ün eşi Canan ile annesi Fatma Akgöz ve babası Basri Akgöz tören boyunca güçlükle ayakta durabildi. Törende şehidin eşi ile çocuğu şehit Akgöz'ün üniformasını giydi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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