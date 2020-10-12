Eteği tarım aracına sıkışan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Eteği tarım aracına sıkışan kadın hayatını kaybetti
12.10.2020 11:16
Eteği tarım aracına sıkışan kadın hayatını kaybetti Siirt'te eteği biçer patoz harman makinesinin arasına sıkışan kadın feci şekilde can verdi.
Eteği tarım aracına sıkışan kadın hayatını kaybetti
SİİRT - Siirt'te eteği biçer patoz harman makinesinin arasına sıkışan kadın feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çeltiksuyu köyünde meydana geldi. 23 yaşındaki kadının eteği, tarlada ailesine yardım ettiği sırada patoz harman makinesine takıldı. Biçer patoz harman makinesinin arasında sıkışan H.S., olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Eruh Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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