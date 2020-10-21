Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı yüzlerce cinsel içerikli ürün, tütün ve binlerce malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir araç durduruldu. TAPDK dağıtım ve satış belgesi bulunmadığı tespit edilirken, araçta gümrük kaçağı 713 adet cinsel içerikli hap, 3 adet cinsel içerikli sıvı, 672 adet cinsel içerikli jel, belgesiz şekilde dağıtım ve satış yapıldığı tespit edilen 3 bin 654 adet bandrollü puro, 250 gram bandrollü kıyılmış tütün, 8 bin 896 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 3 bin 500 adet bandrollü sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM, 4733 SKM ve TCK 187 suçundan soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ