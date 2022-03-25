Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi - Son Dakika
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Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi

25.03.2022 21:51
Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi

Yunanistan'ın Ege adalarından Türk karasularına geri lastik bot içinde geri ittiği düzensiz göçmenlerin botu sürüklenerek Datça açıklarında karaya vurduDatça ilçesinde can salı içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin sürüklenerek karaya çıktığının tespit edilmesi üzerine ilçe Sahil Güvenlik...

Yunanistan'ın Ege adalarından Türk karasularına geri lastik bot içinde geri ittiği düzensiz göçmenlerin botu sürüklenerek Datça açıklarında karaya vurdu

Datça ilçesinde can salı içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin sürüklenerek karaya çıktığının tespit edilmesi üzerine ilçe Sahil Güvenlik ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak icra edilen faaliyet sonrası 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kara üzerinden kurtarıldı.

(Bekir Tosun/ İHA)

Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi

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Yunanistan, Datça, Türk, Ege, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi - Son Dakika
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