Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı - Son Dakika

Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı

08.11.2020 11:30

Son dakika! Bu yıl 42.'si düzenlenen İstanbul Maratonu'na Kenyalı atletler damga vurdu. Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 42. kez gerçekleştirildi. 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, 2.11.47 derecesi ile kazandı. Kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei ipi göğüsledi.

TEDBİRLERE UYULDU

Maratonda (42 kilometre 195 metre) salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alındı. Yüksek hijyen standartları ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı.

AÇILIŞA İMAMOĞLU DA KATILDI

Saat 09.00'da elit atletlerin yer aldığı 42 Km'lik "Maraton" start aldı. İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer'in vediği start ile başlayan maratonda bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düzenlenmiyor. 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusunun yerine ise "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular gerçekleştiriliyor.

Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı

Atletizm, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı - Son Dakika Spor


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