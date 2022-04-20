Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret - Son Dakika
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Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret

20.04.2022 15:02
Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında çıkan kavga nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

KONYA'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında çıkan kavga nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, her iki dosyanın birleştirilmesi talebini reddetti.

Meram ilçesi, Hasanköy Mahallesi, Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında 2010'dan beri husumetli olduğu komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) hayatını kaybetti. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi, Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı.

SİLAHLI SALDIRI ÖNCESİ 'KAVGA' DAVASISilahlı saldırıdan önce, 12 Mayıs 2021'de Dedeoğulları ile Keleş ailesi arasında çıkan kavgaya karışan tutuklu sanık Lütfi Keleş, yeğeni Ali Keleş ile tutuksuz eşi Ayşe Keleş, oğlu Ali Keleş, kardeşi Veli Keleş, yeğeni İbrahim Keleş, akrabası Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ramazan Çalık hakkında 'kasten yaralama', sopa kullanıldığı için 'silahla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına devam edildi.'İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLSİN' TALEBİKonferans salonunda yapılan 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS yöntemiyle katıldı, diğer sanıklar Ayşe Keleş, Yahya Çalık ve Veli Keleş ise salonda hazır bulundu. Saldırının olduğu gün yaşadığı İngiltere'ye gitmek için yola çıkınca sağ kalan ailenin tek üyesi Çetin Dedeoğulları ile yakınları da duruşmayı salonda takip etti. Dedeoğulları ailesinin avukatları, 7 kişinin öldüğü silahlı saldırı ile 12 Mayıs 2021'de yaşanan kavganın dosyalarının birleştirilmesini ve tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti. Daha sonra savunmalar alındı.'İLK GELEN POLİS MEMURU DİNLENSİN'Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından Dedeoğulları ailesine söz verdi. Öldürülen Yaşar Dedeoğulları'nın kardeşi Cengiz Rıfatoğlu, mahkeme heyetine yönelik, "Sizde adalet görmüyorum" dedi. Daha sonra sanıklara söz verildi; tutuklu sanıklardan Ali Keleş, suçlamaları kabul etmediğini ve tahliyesini talep ettiğini belirtti. Sanıklardan Lütfi Keleş de "Her şey, en dibe kadar araştırılsın. Kim ırkçılık yapıyorsa Allah bin değil; 5 bin kere cezasını versin" dedi.

Sanık avukatları da olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yapan polis memurunun tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Savunmaların ardından dosyaların birleştirilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Temmuz 2022'e erteledi.


Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret
Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret
Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret
Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret
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Silahlı saldırı, Ali Keleş, Mahkeme, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... 7 kişinin katledildiği dava ile ailelerin kavgası davasının birleştirilmesi talebine ret - Son Dakika
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