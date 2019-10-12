Son Dakika: A Milli Takım'a Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Fransa karşısında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için tedavisinin A Milli Takım kampında sürmesini istedi.



TFF'den yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan kaptan, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.



