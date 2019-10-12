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Son Dakika: A Milli Takım'a Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

36 dakika önce

Fransa karşısında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için tedavisinin A Milli Takım kampında sürmesini istedi.

Son Dakika: A Milli Takım'a Emre Belözoğlu'ndan kötü haber, System.String[]

Fransa karşısında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için tedavisinin A Milli Takım kampında sürmesini istedi.


TFF'den yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan kaptan, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Emre Belözoğlu, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:31 
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