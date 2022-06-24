Son Dakika | AA'nın "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde Afrikalı 14 medya temsilcisi yer alıyor (2)

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde Afrika'nın 8 farklı ülkesinden 14 medya temsilcisi yer alıyor.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın da "Olağanüstü Durumlarda Medya Yönetimi" başlığıyla sunum gerçekleştirdiği eğitime Kenya, Nijer, Gine, Sudan, Etiyopya, Libya, Çad ve Somali'den katılan medya temsilcileri aldıkları teorik ve pratik eğitimleri AA muhabirine anlattı.

"Bunları hayatta tecrübe edeceğiz"

Çadlı Mariam Issa Krebis, eğitimin kendisi açısından çok farklı bir tecrübe olduğunu belirterek, "Biz de benzer şeyleri yapıyoruz burada daha farklı yöntemler keşfetmiş olduk. Oldukça zordu, bir kadın olarak daha çok zordu ama oldukça faydalı oldu." diye konuştu.

Eğitimin gerçek hayatta karşılaştıkları olaylarda çok büyük bir etkisi olacağını vurgulayan Krebis, "Burada bire bir gerçek olaylar yaşadık, bunları hayatta tecrübe edeceğiz." dedi.

Krebis, eğitimin sadece kendisi için değil meslektaşları için de faydalı olacağını, ülkesi Çad'a döndüğünde burada öğrendiklerini onlara aktaracağını dile getirerek, "Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve gaz eğitimi ülkemde çok etkili olacak. Çok yorucu değil zorlayıcı ama oldukça ilgi çekici. Kişisel olarak bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Eğitimi ülkeme dönünce meslektaşlarımla paylaşacağım"

Kenya'da Güvenlik ve Asayiş Muhabiri olarak görev yaptığını belirten Hassan Mugambi, eğitimin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Ülkesinde çokça bu tür olaylarla karşılaştığını aktaran Mugambi, "Nasıl davranacağımı bilmiyordum bugün bunu da öğrenmiş oldum. En zorlayıcı olan gaz eğitiminde kadın katılımcılardan biri oldukça etkilendi ben de ona yardımcı olmak için maskemi çıkardım orada zorlandım." diye konuştu.

Mugambi, ülkesinde protesto ve gösterileri takip ettiğini ve bu eğitimde de bu tür olaylarda nasıl hareket etmesi ve hayata kalması gerektiğini öğrendiğini vurgulayarak, "Eğitimin teorik kısımları da çok faydalıydı çünkü teorik olarak zorlu koşullarda neler yapılması gerektiğini öğrendik. Burada pratikte maske takmazsam başıma neler gelir onu öğrendim, kaçmak gerekirse rüzgarın geliş tarafına doğru kaçmak gerektiğini öğrenmiş oldum." dedi.

Eğitimin çok gerçekçi olduğunu vurgulayan Mugambi, "Kesinlikle bunu ülkeme dönünce meslektaşlarımla paylaşacağım. Çok şey öğrendik teorikte de pratikte de." ifadesini kullandı.

"Bana güvenle bakmaya başlayacaklar"

National Public gazetesinde güvenlik ve asayiş muhabiri olarak çalışan Nijerli Yahaya Souleymane da Afrika özelinde ilgi çekici dersler aldıklarını anlattı.

Eğitimin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Souleymane, "Sabah teori sınıfında sosyal medyadan ve doğru haberin nasıl iletilmesi gerektiğinden bahsedildi. Devamında da pratik aşamasına geçildi. Burada gaz bombaları ve sosyal olaylarda nasıl müdahale edilmesi gerektiğinden bahsedildi. Toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) karşılaşınca ne yapmamız gerektiği gösterildi." diye konuştu.

Souleymane, eğitimdeki derslerle ilgili izlenimlerine ilişkin "(Dersler) Çok gerçekçiydi, örneğin kalp masajı dersi aldık. Daha önce videosunu izlemiştim ve oldukça kolay sanmıştım, 'yaparım' demiştim ama sınıfta uygulamaya geçince zor olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Ülkesi Nijer'in denize sınırı olmadığını çok fazla terör olayına maruz kaldığını belirten Souleymane, "(Nijer) El Kaide, Boko Haram ve DEAŞ gibi örgütlerin saldırılarına maruz kalıyor. Ben de orduyla çok zaman geçiriyorum, onlarla savaş bölgelerine gidiyorum. Aldığım eğitim bana karşı davranışlarını değiştirecek, bana güvenle bakmaya başlayacaklar." diye konuştu.

Eğitim 12 gün sürecek

Medya temsilcilerine, ilk yardım (kalp masajı, kırıklar, sedye ile taşıma) yanıklar ve yaralanma, olağanüstü hallerde teknoloji ve bilgi iletim güvenliği, savaş muhabirliği, kriz bölgelerinde haber dili, sığınmacılar ve mülteci kampları, suda hayatta kalma, araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

12 gün sürecek programda 14'ü Afrikalı, 8'i Türk toplam 22 medya temsilcisi eğitim alıyor.