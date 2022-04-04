Son dakika: ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığa dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığa dava açıldı

04.04.2022 10:26
Son dakika: ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığa dava açıldı

Son dakika haber: Fatih'te Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından ABD'li gemi mühendisi Adrian Roman Tyrone'un başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 kişi hakkında 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fatih'te Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından ABD'li gemi mühendisi Adrian Roman Tyrone'un başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 kişi hakkında 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Adrian Roman Tyrone'un 2 Kasım 2021'de Fatih Kennedy Caddesi üzerinde kalabalık bir grup tarafından durdurulup kafasına çuval geçirildiği, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Tyrone, ABD'ye ait gemide mühendis olarak çalıştığını, olay günü de Eminönü Çarşısı'nı gezmek için gemiden ayrıldığını belirterek, yolda giderken kalabalık bir grup tarafından durdurulup etrafının sarıldığını kaydetti.

Tyrone, bir kişi tarafından elinden tutularak hareket etmesinin engellendiğini, gruptaki diğer kişilerin ise başına çuval geçirip anlamadığı birtakım sözler söyleyip bağırdıklarını anlatarak, daha sonra çuvalı başından çıkarıp kaçtığını bildirdi.

İddianamede 17 sanığın Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'ye tepki göstermek için böyle bir eylemde bulunduklarını savundukları ifade edildi.

Olay yeri kamera kayıtları, müşteki ve sanıkların ifadeleri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek 17 sanığın Adrian Roman Tyrone'na karşı "birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların eylül ayında hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye Gençlik Birliği, Fatih, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığa dava açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 4 Mart'ta gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığa dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement