Son Dakika | ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi - Son Dakika

Son Dakika | ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösterilerde protestocuların federal mahkeme binasını ateşe verdiği bildirildi.

ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösterilerde protestocuların federal mahkeme binasını ateşe verdiği bildirildi.

Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü

AP'nin haberine göre, polis şiddeti karşıtı gösteriler, geçen hafta sonu mahkeme binasını korumak için yerleştirilen engelleri aştı ve federal mahkeme binasının girişini ateşe verdi.

Mahkeme binası içerisindeki federal güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Portland polisinden yapılan açıklamada, yüzlerce protestocunun dün geceden sabaha kadar olay mahallinde toplandığı ve çok sayıda protestocunun koruyucu kasklar, gaz maskeleri, şemsiye ve sopalarla bina kapısına yöneldiği belirtildi.

Açıklamada, federal güvenlik güçlerinin bina içerisinden çıkarak protestocuları dağıttığı ifade edildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından federal güvenlik güçlerinin "şiddeti tırmandırdığı" iddiasına tepki

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'in, federal güvenlik güçlerinin kentteki şiddeti tırmandırdığı iddiasını "tamamen sorumsuz bir yorum" olarak niteledi.

Fox News kanalına konuşan Wolf, Bakanlığın sorumluluklarından geri adım atmayacağına işaret ederek, "Gerilimi tırmandırmıyoruz, federal binaları koruyoruz." ifadesini kullandı.

Demokrat Partili Wheeler, federal güvenlik güçlerinin Portland'daki varlığının daha fazla şiddete ve vandalizme yol açtığını belirterek, bu güçlerin şiddeti tırmandırdığını ve kentte istenmediklerini dile getirmişti.

Geçen hafta kentteki federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almak için plakasız araç kullanması büyük tepki çekmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde de devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Portland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:57 Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 20:17 İzmir'de yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
20:57
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
İzmir'de yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı
20:17
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 21:16:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]