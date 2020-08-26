Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından temassız ateş ölçer yapıldı.

Okul müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye okul olarak katkı sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çalışmaları kapsamında, daha önce temassız el dezenfektan cihazını kendi imkanlarıyla yapıp seri üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinçkurt, şimdi de temassız ateş ölçer yaptıklarını belirtti.

Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni İhsan Kaya, Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmeni Murat Türkaslan tarafından uzaktan otomatik olarak ateş ölçebilen, anomali durumunda uyarı veren ve ergonomik boyutta temassız ateş ölçerin geliştirildiğini aktaran Dinçkurt, şunları kaydetti:

"Temassız ateş ölçer okul, fabrika, otel ve toplu taşıma gibi insanların aynı ortamı kullanacağı tüm mekanlarda temassız ateş ölçümü yaparak yüksek ateş durumunda ikaz etmektedir. Yazılımı kendi öğretmenlerimiz tarafından geliştirilen cihaz, ülkemizin salgınla mücadelesinde enfekte olmuş bireylerin tespitinde faydalı olacaktır. Okul olarak, tam da bu dönemde Ar-Ge çalışmaları ve üretim çeşitliliği açısından ülkemize destek olmaya devam ediyoruz."