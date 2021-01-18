Son dakika! Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanığa 15'er yıl hapis istemi - Son Dakika

Adana'da kendilerine ait iki ayrı ikamette uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuksuz şüpheliler İ.Ö, M.D, O.S, A.E. ve İ.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Karasoku ve Koza Mahallesi'nde bulunan iki ayrı ikamete düzenlenen operasyonda, şüphelilerin parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları ve zanlıların üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem işbirliği içerisinde kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucu maddeyi ticari maksatla bulundurduğu belirtilen iddianamede, zanlıların üzerlerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamede yer verilen ifadelerinde aleyhlerindeki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.