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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürülen Avan'ın cenazesi, Uzun Banı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Atatürk ve Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Buradaki törene şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, şehidin eşi Cennet ve kızı Mesude Irmak ile babası Adem Avan'a taziyelerini sundu, teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Soylu, şehidin babası ile birlikte tabutu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan, Düziçi İlçe Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.