Son dakika! Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
25.11.2020 16:03
Son dakika habere göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Koyun idaresindeki kamyon, ilçeye bağlı Yayladalı köyü Kardigin mezrası yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Mustafa Koyun hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi Mehmet Koyun yaralandı.
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