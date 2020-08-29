Son Dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Macron ile görüştü - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Fransa'nın Afganistan'a yaptığı yardımlar ve iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu.

Taliban ile barış görüşmeleri sürecinin ele alındığı görüşmede, Taliban ile mahkum takası konusu üzerinde de duruldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Macron, Taliban ile barış görüşmeleri sürecine desteğini açıkladı.