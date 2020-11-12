Son dakika: Afyonkarahisar'da ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Çelik (51) idaresindeki 03 AAT 931 plakalı otomobil, Mahmut köy yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü Çelik ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, hava ambulansıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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