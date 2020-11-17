Son dakika! Afyonkarahisar'da karantinadaki bir kişi, engelli oğlunu bıçakladı - Son Dakika

Polis ve sağlık ekipleri tarafından K.A. Organize Sanayi Bölgesindeki karantina yurduna yerleştirdi.

K.A'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Dervişpaşa Mahallesi Kemal Aşkar Caddesi'ndeki evinde Kovid-19 karantinasında bulunan K.A, zihinsel engelli oğlu E.A'ya bıçakla yaraladı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasındaki bir kişi, engelli oğlunu bıçakla yaraladı.

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