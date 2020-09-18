Son dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Halil Sezai açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Halil Sezai açıklaması

Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildiğini bildirerek, "Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine...

Son dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Halil Sezai açıklaması, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildiğini bildirerek, "Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir" açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darp edilmesi olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir" ifadelerine yer verildi.

Milli ve manevi değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen bu hadisenin toplum vicdanını yaraladığı belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır" denildi.

(İHA)

Halil Sezai, İstanbul, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Halil Sezai açıklaması - Son Dakika

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