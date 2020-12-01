Son dakika! AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, İl Sağlık Müdürü Bentli'yi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli'yi ziyaret etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette yeni tip koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Recep Bentli, Çalık'ın bu süreçte ve daha önce de tüm yatırımlara büyük destekleri olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çalık, şunları kaydetti:

"Vefat eden bütün hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıkçılarımız başta olmak üzere şifa bekleyen bütün hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Performansımız çok iyi giderken sonrasında tedbirleri özellikle bizler vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yerine getirmediğimiz için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uymadığımız için vaka sayılarımızda ciddi manada artış oldu. Malatya'mızda şu an 3 bin 300 yatak sayısı ve 460 erişkin yoğun bakım, 130'da yeni doğan yoğun bakım ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Özellikle 150 civarındaki yoğun bakım ünitemiz Kovid-19 testleri pozitif çıkan vakalarımıza ayrılmış vaziyette. Yoğun bakımdaki hasta sayılarına baktığımız zaman hepimizin bir kez daha hassasiyet göstermesi gerektiğini görüyoruz. Şu an yatak ve yoğun bakım sayılarımız bizi idare ve idame ettirecek halde. Malatya'daki hastanelerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Vatandaşlar olarak bizim üzerimize düşen maskeyi, mesafeyi ve hijyen kurallarını ihmal etmeden uygulamak."

Türkiye genelinde pandemi döneminde 16 yeni hastanenin açıldığını belirten Çalık, yurt genelindeki diğer hastanelerle birlikte Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinin de açıldığını ifade etti.

Çalık, il genelinde yürütülen, hizmete açılan ve açılacak olan hastane ve sağlık yatırımları ile ilgili de bilgi verdi.