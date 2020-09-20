Son Dakika: Akşener: "Tasada ve sevinçte kucaklaşmayı bilen koca yürekli bir milleti ortadan ikiye böldüler" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (4)

"Her zorluğu omuz omuza vererek aşmış koca bir milleti birbirine düşman hale getirdiler. Tasada ve sevinçte kucaklaşmayı bilen koca yürekli bir milleti ortadan ikiye böldüler"

"Her üç gencimizden biri işsiz. Sen hala 2023'ten 2053'ten 2071'den bahsediyorsun. 1071 Türk gençliğine vatan verdi. 1453 Türk gençliğine peygamber efendimizin müjdelediği İstanbul'u verdi. 1923 Türk gençliğine Türkiye Cumhuriyetini verdi. Atatürk, 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' diyerek Türk gençliğine özgüven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan?. İşsizlik verdin, umutsuzluk verdin, bunalım verdin"