Son Dakika: Akşener: "Tasada ve sevinçte kucaklaşmayı bilen koca yürekli bir milleti ortadan ikiye böldüler"
Gelen son dakika haberlerine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (4)
"Her zorluğu omuz omuza vererek aşmış koca bir milleti birbirine düşman hale getirdiler. Tasada ve sevinçte kucaklaşmayı bilen koca yürekli bir milleti ortadan ikiye böldüler"
"Her üç gencimizden biri işsiz. Sen hala 2023'ten 2053'ten 2071'den bahsediyorsun. 1071 Türk gençliğine vatan verdi. 1453 Türk gençliğine peygamber efendimizin müjdelediği İstanbul'u verdi. 1923 Türk gençliğine Türkiye Cumhuriyetini verdi. Atatürk, 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' diyerek Türk gençliğine özgüven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan?. İşsizlik verdin, umutsuzluk verdin, bunalım verdin"
İYİ Parti, Türk, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Akşener: 'Tasada ve sevinçte kucaklaşmayı bilen koca yürekli bir milleti ortadan ikiye böldüler' - Son Dakika
Son Dakika Meclis'te idam yasası hazırlığı! Atatürk'e atıf yapılan rapor tamamlandı Gelin arabası sürücüsü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Türkiye, denizlerindeki araştırmalarında Batı'yla mücadele içinde! Yabancı personel azaltıldı İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş