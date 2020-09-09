Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümünden suçlanan erkek arkadaşı canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı. Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ü.U. tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.
Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, yayına bağlanarak "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:01 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Aleyna'nın ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu - Son Dakika