Son dakika! Alihan'ın ölümüyle ilgili yargılanan dedesi: Kim torununu öldürmek ister? - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı torunu Alihan Gölbaşı'nı (22) bıçaklayarak öldüren Ali Gölbaşı (58), ilk duruşmada "Bana küfretti, yüzüme tokat attı. Kim torununu öldürmek ister ki?" diyerek savunma yaptı.

Olay, geçen yıl Kasım ayında, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Gölbaşı ile torunu Alihan Gölbaşı tartıştı. Dede Gölbaşı, torunu Alihan'ı bıçakla yaraladı. Alihan Gölbaşı, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Gölbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Gölbaşı hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ali Gölbaşı ve avukatı hazır bulundu.

'TABANCASINI GÖRÜNCE ÇIKARACAK SANDIM'Ali Gölbaşı, yaptığı savunmada, torununun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisinden sürekli para istediğini öne sürdü. Torununun belinde silah gördüğü için korkarak, kendini savunmak amacıyla bıçağı savurduğunu iddia eden Gölbaşı, "Olay günü eve geldiğimde Alihan evde tek başınaydı. Bir ara mutfağa girdim. Masada duran, hurdacılık işinde kullandığım bıçağı alıp, belime koydum. Dışarı çıktığım sırada Alihan gelip, benden para istedi. Param olmadığını söyledim. Bana küfretti, yüzüme tokat attı. Montunun fermuarını açınca tabancası olduğunu görünce onu çıkaracak sandım. Ben de kendimi koruma amaçlı belimdeki bıçağı ona salladım. Kim torununu öldürmek ister ki? Sonra Alihan yere çöktü. Babası geldi, arabaya alıp hastaneye götürdüler. Alihan daha önce de eşime bıçakla saldırmıştı" dedi.Mahkeme heyeti, Ali Gölbaşı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.?

Bu arada Alihan Gölbaşı hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dedesi ve babaannesine karşı 'konutta silahlı yağma' suçundan dava olduğu öğrenildi.