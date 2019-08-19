Son Dakika Haberleri: Son dakika: Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
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Son dakika: Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir.

Son dakika: Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti, System.String[]
Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir.

Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40'a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz.

Başkanımız Ali Koç sözleşme yenilenmesinin ardından şu açıklamaları yaptı:

'Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay.

Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur.'

Sportif Direktörümüz Damien Comolli ise şu sözlerle durumu değerlendirdi:

'Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır.'

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Alper Potuk, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:09 
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