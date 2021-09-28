Son Dakika! Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi - Son Dakika

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 400 lira, en yüksek ise 498 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 494 bin 800 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 834 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 439 bin 404,86 lira, işlem miktarı ise 834,60 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 432 milyon 900 bin 484,73 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Rona Döviz Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: