Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI

15.05.2022 12:45

Son dakika gündem haberi... AMASYA'nın Suluova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi, yaralandı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Saluca köyü kavşağında meydana geldi. Emir Ardahan yönetimindeki 34 DD 0621 plakalı otomobil, Dursun Hoşgör'ün kullandığı 05 KL 768 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Zülfi Siyah Ardahan ve Ahmet Ardahan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI
Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI
Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI
Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI

YORUMLAR
500
Bariyer otomobile saplandı: 3 yaralı Bariyer otomobile saplandı: 3 yaralı Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil, Ardahan, Suluova, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement