Son dakika! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralı var - Son Dakika

Kaza, Amasya- Çorum kara yolunun 25'inci kilometresinde Gökhöyük mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir'den Tokat'a giden Topçam seyahat firmasına aityolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 28 YOLCU YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi öldü, 28 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Ölen yolcuların cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan kazada ölen iki kişinin yolcular Ebru Özbilen Demirtaş (30) ile İbrahim Akçay (69) olduğu belirlendi.

VALİ MASATLI: KAPTAN YOL KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Vali Masatlı, "Trafik kazasının ana sebebi, yolların kaygan olması, yağış ve bu arada 2 şeritli olan yolda kaptanın normal yol kontrolünü kaybetmesinden dolayı otobüs devriliyor. Maalesef 2 ölümüz var. Yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz, 28 yaralımız var. Şu an itibarıyla sağlık birimlerimizin tamamı konuyla ilgili çalışıyorlar. İnşallah yaralılarımızı sağlığına kavuşturup taburcu edeceğiz. Dileriz bu ve buna benzer kazalar da olmaz" dedi.

MUAVİN, ŞOFÖRÜ 'YAVAŞ GİT' DİYE UYARMIŞ

Vali Masatlı ile görüşen bir yaralı yolcunun yakını, "Oğlum telefon etti, 'anne kaza yaptık' dedi. Kaza haberini aldım, Tokat'tan geldim. Oğlum bana muavinin, şoförü 'yavaş git' diye uyardığını söyledi ama şoför ise 'acelem var' demiş" ifadelerini kullandı.

İşte kaza yerinden görüntüler;



