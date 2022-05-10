Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı

10.05.2022 20:21

- Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı Samsun'da eşiyle boşanma davası devam ederken Anneler Günü'nde kanser hastası olan kayınvaledesini darp ederek gözaltına alınıp serbest bırakılan damat, savcının talimatıyla yeniden gözaltına alınıp adliye...

- Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da eşiyle boşanma davası devam ederken Anneler Günü'nde kanser hastası olan kayınvaledesini darp ederek gözaltına alınıp serbest bırakılan damat, savcının talimatıyla yeniden gözaltına alınıp adliye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Anneler Günü olan Pazar günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi sağlık çalışanı olan Duygu İ. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 38 yaşındaki 13 yıllık eşi C.İ. hakkında bir süre önce boşanma davası açtı. Samsun Adliyesinde boşanma davaları devam eden çiftin hafta sonu oğulları babasının yanında kaldı. C.İ., hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için babasının yanında bulunan A.İ. annesini arayarak nerede olduklarını sordu. Annesi Faide Mermer ile erkek kardeşinin evine giden Duygu İ. çocuğunu kardeşinin evine gittiklerini söyledi.

Çocuğunu alıp aracıyla kayınbiraderinin evinin önüne gelen C.İ. burada karşılaştığı kayınvalidesi ile tartıştı. Çıkan tartışmada C.İ., 3 çocuğu ve eşinin gözleri önünde kanser hastası olan kayınvalidesini önce apartmanın içinde yere yatırıp yumrukladı, daha sonra da apartmanın önünde darp etmeyi sürdürdü. Damadının saldırısın sonucu Faide Mermer yaralanarak hastanelik olurken, eşinin saldırısından annesini kurtarmaya çalışan Duygu İ. ise uzun süre mücadele etti ve kendisi de ayağından yaralandı. Bayılan kanser hastası kadın ile ayağından yaralanan Duygu İ. Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Damadın kayın validesini yerlerde yumruklaması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C.İ. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Savcı C.İ. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi ve Ailesi İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden ifadesi alınan C.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı
Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı
Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı
Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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